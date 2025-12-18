اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (6) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان :" ان مفارز مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط (6)حاويات في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي تحتوي على ( زيوت محركات، مكيف هواء، اطارات مختلفة الاحجام، صفائح المنيوم متعددة الاشكال، سائل تعقيم من الصوديوم والصودا ) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واوضحت انه ، تبين من خلال التدقيق والمطابقة وجود تلاعب في المعاملات الكمركية المنجزة ، وعدم وجود ارقام الحاويات في استمارة الادخال الخاصة بالبضائع الداخلة .

و تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة الحاويات الى مركز شرطة كمرك ام قصر لعرض الموضوع امام انظار قاضي محكمة تحقيق ام قصر لاصدار القرار المناسب ومحاسبة المقصرين .