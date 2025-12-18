تاجر مخدرات يهدد بالانتحار خلال عملية اعتقاله في البصرة

اعتقلت قوات الشرطة متهما بتجارة المخدرات ، هدد بالانتحار عند عملية اعتقاله، في البصرة .

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان : " ان المتهم اقدم ، خلال محاصرته ، على التهديد بقتل نفسه في محاولة لعرقلة الاجراءات القانونية، الا ان المفاوض المختص من فوج سوات البصرة تعامل مع الموقف باحترافية عالية، وتمكّن عبر الحوار الهادئ والتكتيك المهني من احتواء الحالة وانهائها دون وقوع اي اذى".

واضاف :" بعد السيطرة على الموقف، سلّم المتهم نفسه طوعاً، حيث جرى اعتقاله واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"