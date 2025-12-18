العمليات المشتركة تعلن عن تنفيذ عملية نوعية بإنزال جوي في سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، ( 18 كانون الأول 2025 )، عن تنفيذ عملية نوعية بإنزال جوي أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء العراقي داخل الأراضي السورية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، تمكن رجال خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، من تنفيذ عملية نوعية عبر قوة محمولة جواً".

وأضافت، أن "العملية نفذت بالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي، حيث استهدفت إنزالاً جوياً على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي في منطقة شمال شرقي سوريا داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن إلقاء القبض عليهما".

وأشارت إلى، أن "مثل هذه العمليات المتميزة من قبل الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود وتساهم في حماية المصالح الوطنية".