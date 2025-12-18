سفارة روسيا الاتحادية في العراق تهنئ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تقدمت سفارة روسيا الاتحادية لدى العراق بالتهاني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .

وذكرت السفارة في بيان :" ان اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة اعظم الشعراء مثل ابي الطيب المتنبي و ابي نواس ، واشهر الكتاب مثل نجيب محفوظ وجبران خليل جبران‎ ولغة اغاني فيروز وام كلثوم".

واضافت :" ان العربية هي اللغة التي كتب بها اكبر العلماء في تاريخ البشرية مثل ابن سينا وابن رشد وابن الهيثم ، والاخرين الذين اهدوا الانسانية المعارف والعلوم الخالدة ".

وتابعت : "اليوم لا يمكن تصور العالم المعاصر كله بدون اللغة العربية ، لانها جسر حقيقي لاحدى اعظم الحضارات في التاريخ وهي الحضارة العربية.ونفتخر باننا مستعربون ونعتز بانه سنحت لنا الفرصة في حياتنا لدراسة اللغة العربية التي تعتبر كنزا حقيقيا ومصدر الالهام والاستيحاء".