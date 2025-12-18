الأخبار

الشيخ همام حمودي والعامري يؤكدان اهمية حفظ وحدة الإطار التنسيقي للمرحلة المقبلة


أكد رئيس تحالف أبشر ياعراق الشيخ همام حمودي وامين عام منظمة بدر هادي العامري، اليوم الخميس، أن حفظ وحدة الإطار هو الأساس لرؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان ، أن "رئيس تحالف أبشر ياعراق الشيخ همام حمودي استقبل امين عام منظمة بدر، هادي العامري وبحثا تطورات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة بين القوى الوطنية المختلفة، والأفكار المتبلورة لخيارات المرحلة القادمة".

وأضاف البيان ان "الجانبين أكدا حرصهما على توقيتات الاستحقاقات الدستورية، ومواصلة الحوارات المسؤولة للإطار التنسيقي مع بقية القوى السياسية لبناء تفاهمات ورؤية مشتركة تنسجم مع طبيعة متطلبات المرحلة القادمة".

وتابع انه "تم التشديد على أهمية حفظ وحدة الإطار وتماسك قواه الوطنية، كون ذلك هو الأساس لإيجاد رؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة تكفل سبل الاستقرار للبلد، وإيجاد إصلاح حقيقي للواقع يعزز ثقة المواطن بأهمية مشاركته الانتخابية في التغيير الإيجابي"

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
