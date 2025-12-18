الشيخ همام حمودي والعامري يؤكدان اهمية حفظ وحدة الإطار التنسيقي للمرحلة المقبلة

أكد رئيس تحالف أبشر ياعراق الشيخ همام حمودي وامين عام منظمة بدر هادي العامري، اليوم الخميس، أن حفظ وحدة الإطار هو الأساس لرؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان ، أن "رئيس تحالف أبشر ياعراق الشيخ همام حمودي استقبل امين عام منظمة بدر، هادي العامري وبحثا تطورات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة بين القوى الوطنية المختلفة، والأفكار المتبلورة لخيارات المرحلة القادمة".

وأضاف البيان ان "الجانبين أكدا حرصهما على توقيتات الاستحقاقات الدستورية، ومواصلة الحوارات المسؤولة للإطار التنسيقي مع بقية القوى السياسية لبناء تفاهمات ورؤية مشتركة تنسجم مع طبيعة متطلبات المرحلة القادمة".

وتابع انه "تم التشديد على أهمية حفظ وحدة الإطار وتماسك قواه الوطنية، كون ذلك هو الأساس لإيجاد رؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة تكفل سبل الاستقرار للبلد، وإيجاد إصلاح حقيقي للواقع يعزز ثقة المواطن بأهمية مشاركته الانتخابية في التغيير الإيجابي"