الأخبار

حكم قضائي بات.. إلغاء إلزام إيداع الـ 100 مليون للبيوع العقارية والعودة لشرط الـ 500 مليون


أظهرت وثيقة اليوم الخميس (18 كانون الأول 2025)، مصادقة المحكمة الإدارية العليا، على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي العراقي الذي كان يلزم بإيداع البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار في المصارف.

وبموجب هذا الإلغاء، يعود العمل إلى ضوابط العناية الواجبة السابقة، لتصبح البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 500 مليون دينار فقط هي الملزمة بالإيداع المصرفي، بدلا من سقف الـ 100 مليون دينار الذي نصّ عليه القرار الملغى.

ويعني هذا التطور، بحسب مختصين، تخفيف القيود المصرفية على عمليات البيع والشراء في سوق العقارات، مع الإبقاء على مراقبة البيوع الكبيرة التي تتجاوز 500 مليون دينار عبر القنوات المصرفية الرسمية.

