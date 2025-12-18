اعتقال مخمور أقدم على تدمير مقابر المسيحيين في شقلاوة

أعلن مجلس أمن كردستان إلقاء القبض على رجل أقدم على تخريب عدد من قبور المواطنين المسيحيين في قضاء شقلاوة شمالي أربيل، مؤكداً أنه تم توثيق الواقعة عبر مقطع فيديو يُظهر قيامه بأعمال التخريب صراحة، إضافة إلى اعترافه بارتكاب الفعل.

وقال المجلس في بيان إنه "بعد تشويه عدد من شواهد قبور المسيحيين في 13 كانون الأول الجاري في شقلاوة، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في القضية وتمكنوا من كشف هوية المنفذ الذي يُدعى (حسين صالح مصطفى)".

وبين أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليه واعترف بالتهم الموجهة إليه وأنه قام بارتكاب هذا الفعل تحت تأثير المشروبات الكحولية".

يشار إلى أن المتهم المذكور تم القبض عليه في عام 2022 بتهمة إحراق مرقد في سوق أربيل حيث نال عقابه القانوني واُطلق سراحه فيما بعد.

وفي يوم 3 كانون الأول الجاري، تعرضت مقبرة مسيحية في قضاء كويه بأربيل لاعتداء من قبل مجهولين حيث قاموا بتكسير شواهد عدد من القبور.