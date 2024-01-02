مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص الشهيد ابو مهدي المهندس تزامناً مع ذكرى استشهاد "قادة النصر"

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رسمياً تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس) وذلك بالتزامن مع ذكرى استشهاد "قادة النصر".

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان انه "تزامناً مع ذكرى استشهاد قادة النصر، أقر مجلس الوزراء رسمياً تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس)".

ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.