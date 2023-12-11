النزاهة النيابية: العراق بصدد استعادة المطلوبين واسترداد الاموال المهربة من الولايات المتحدة

كشفت لجنة النزاهة النيابية،اليوم الاثنين،عن تفاصيل الاجتماع بين هيئة النزاهة ووفد الخزانة الاميركية،مبينة ان العراق بصدد استعادة الاموال المهربة والمطلوبين الذين يحملون الجنسية الاميركية.

وقال عضو لجنة النزاهة علي تركي في تصريح صحفي،ان "الحكومة تسير باتجاه استرداد المطلوبين الهاربين والاموال المهربة الى الخارج وهناك جدية كبيرة لتفعيل هذا الملف"،موضحا ان "سابقا لم تكن هناك اتفاقيات بين العراق وبقية البلدان بشأن التعاون في استرداد الاموال والمطلوبين".

واضاف تركي،ان "لقاء رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ووفد الخزانة الاميركية ركز على استعادة الاموال المهربة والمطلوبين". واشار الى،ان "هناك قائمة باسماء الشخصيات الذين يحملون الجنسية الاميركية والاموال الكبيرة التي ستكون رافدا لموارد الدولة".

ولفت الى ان"الاموال سواء كانت في زمن النظام السابق او ما تم تهريبه بقضايا فساد خلال السنوات الماضية ايضا".

يشار الى ان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون التقى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكية. جدير بالذكر ان صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (٩ لسنة ٢٠١٢) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير مشروعة.