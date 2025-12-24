وزارة الصحة: لدينا 80 ألف موظف إداري يشكلون نحو 20 بالمئة من ملاك الوزارة

صرّح وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، بأن عدد الموظفين الإداريين يبلغ نحو 80 ألف موظف يشكلون نحو 20% من ملاك الوزارة، فيما أكد دور الكوادر الإدارية في استقرار العمل الصحي، حيث ذكر الحسناوي، في كلمة له خلال الاحتفال السنوي لإدارة وزارة الصحة، إن "الكوادر الإدارية تعد أحد الأعمدة الأساسية في تقديم الخدمات الصحية"، مؤكداً أنه "من دون إدارة رشيدة ومتزنة تعتمد الأسس العلمية في العمل الإداري، لا يمكن لوزارة الصحة النهوض بمهامها على الإطلاق".

وأضاف أن "عدد الموظفين الإداريين في وزارة الصحة يبلغ نحو 80 ألف موظف، من ضمنهم المهندسون، وهو ما يشكل نسبة لا تقل عن 20% من مجموع موظفي الوزارة"، مبيناً أن "نجاح العمل الإداري يعني نجاح وزارة الصحة، وأن استقرار العمل الإداري ينعكس استقراراً على الوزارة، كما أن الإبداع في العمل الإداري ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية".

كذلك بيّن بأنه "خلال السنوات الثلاث من عمر هذه الوزارة، بذلت الكوادر الإدارية جهوداً كبيرة"، متقدماً لهم بالشكر والتقدير على "ما قدموه من خدمة، مرة لموظفي الوزارة، ومرة أخرى للمواطنين الذين لديهم معاملات مع الوزارة".

فيما أقامت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الاحتفال السنوي لملاكاتها الإدارية، بالتعاون مع النقابة العامة لإداريي وزارة الصحة، تحت شعار: "بالإدارة تُبنى المؤسسات.. وبالإداريين يرتقي العمل".