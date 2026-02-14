وزير الخارجية: العراق مستقر امنياً رغم تحديات المنطقة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق يشهد استقراراً امنياً رغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول الجوار والمنطقة عموماً.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير خارجية مملكة هولندا ووزير اللجوء والهجرة، ديفيد فان فيل، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي".

وأشار إلى "حالة الاستقرار الأمني التي يشهدها العراق، رغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول الجوار والمنطقة عموماً، مستعرضاً التطورات السياسية المتعلقة بجهود تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بنقل عناصر تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق، في إطار الالتزامات الأمنية والقانونية ذات الصلة".

وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما المفاوضات الجارية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وحذر الوزير من "التداعيات المحتملة في حال عدم التوصل إلى نتائج إيجابية"، مؤكداً "أهمية الحلول الدبلوماسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".