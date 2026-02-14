الفياض يؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات مع تركيا

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، على ضرورة استمرار العلاقات الودية بين العراق وتركيا، واحترام الأعراف الدبلوماسية، ولا سيما بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ان "الأخير استقبل في مكتبه بـبغداد، سفير تركيا لدى العراق، أنيل بورا إينان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، ورفع مستوى التنسيق الأمني بما يحفظ أمن البلدين ويسهم في استقرار أوضاع المنطقة".

وأكد الفياض وفقاً للبيان "على ضرورة استمرار العلاقات الودية بين العراق وتركيا، واحترام الأعراف الدبلوماسية، ولا سيما بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي، مشددًا على رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون العراقية".