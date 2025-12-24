رئيس مجلس القضاء: الدستور نص على انتخاب رئاسة البرلمان بأول جلسة للمجلس

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، أن الدستور نص على انتخاب رئاسة مجلس النواب في أول جلسة للمجلس، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل عضو مجلس النواب، عامر الفايز ،الذي سوف يترأس جلسة مجلس النواب يوم 29 / 12 / 2025 باعتباره أكبر الأعضاء سناً".

كما أكد رئيس المجلس "على أهمية احترام النصوص الدستورية وتطبيقها كما وردت في الدستور وعدم تأويل النصوص باجتهادات لا أساس لها".

كذلك أضاف أن "المواد (54 و55 ) من الدستور نصت صراحة على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في أول جلسة للمجلس الجديد، وأي اجتهاد بخلاف ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة تفتح الباب لمخالفات أخرى تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد الدستورية".