رئيس مجلس القضاء: قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بقوات دولة أخرى

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، أن قانون العقوبات العراقي سيعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، رفقة لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا".

كذلك أوضح القاضي زيدان، بحسب البيان، أن "قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية".