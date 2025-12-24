افتتاح مكتب في السفارة العراقية ببيروت لمتابعة تنفيذ مساهمة العراق في إعمار لبنان

أُفتتح في السفارة العراقية بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، مكتب خاص لمتابعة تنفيذ مساهمة جمهورية العراق في مشاريع إعادة إعمار لبنان، حيث ذكر مصدر في السفارة العراقية للوكالة الرسمية، أن "المكتب الجديد سيتولى مهام الإشراف والمتابعة الفنية والإدارية للمشاريع الممولة من الجانب العراقي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والسرعة في التنفيذ".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن في وقت سابق عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان.