مجلس ذي قار يصوت بالموافقة على استقالة المحافظ ويختار هيثم عزيز بدلاً عنه

صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بالموافقة على استقالة المحافظ، مرتضى الإبراهيمي، ويختار هيثم عزيز محافظاً، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجلس محافظة ذي قار عقد جلسته الاستثنائية"، وأوضح أنه "تقرر قبول استقالة محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي لانتخابه عضواً في مجلس النواب".

كذلك أضاف ان "المجلس صوت على اختيار، هيثم عزيز لتولي منصب محافظ ذي قار خلفاً للإبراهيمي".