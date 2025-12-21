الأخبار

المجلس السياسي السني يعقد اجتماعاً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب


عقدت القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني، اجتماعا مهما مساء اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، بهدف حسم ملف رئاسة البرلمان، وفق ما كشف مصدر مطلع 

ويأتي الاجتماع في وقت حاسم بعد أسابيع من المشاورات بين القوى السنية، إذ يهدف إلى الاتفاق على المرشح النهائي للمنصب، وإنهاء حالة الجدل الداخلي التي رافقت عملية ترشيح رئيس البرلمان خلال الفترة الماضية.

وكان تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، كشف في وقت سابق من اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، عن الهدف الأساسي لاجتماع القوى السياسية السنية المنضوية ضمن المجلس السياسي الوطني، المقرر عقده مساء اليوم.

وقال عضو التحالف غانم العيفان،، إن "القوى السياسية السنية ستعقد اجتماعاً مساء اليوم في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة لاختيار رئيس مجلس النواب العراقي".

وأضاف العيفان أن "الاجتماع يهدف إلى تحديد اسم واحد أو اسمين كمرشحين رسميين عن المجلس السياسي الوطني لمنصب رئاسة مجلس النواب"، مبيناً أن "اجتماع اليوم يختلف عن الاجتماعات السابقة كونه سيأخذ بنظر الاعتبار المدد القانونية والدستورية".

وأوضح أن "اجتماع اليوم سيكون حاسماً في ملف ترشيح رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترشيح زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي قد حُسم، في حين لم يحسم حزب تقدم موقفه حتى الآن بشأن مرشحه، سواء كان محمد الحلبوسي أو مرشحاً آخر، وهو ما من المتوقع أن يتحدد خلال اجتماع اليوم، تمهيداً للاتفاق على اسم أو اسمين للمضي بهما في المرحلة المقبلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المجلس السياسي السني يعقد اجتماعاً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب
وزير التربية يصدر توجيهات تخص امتحانات نصف السنة
المالية تطلق رواتب الموظفين والقوات الامنية لشهر كانون الأول الجاري
النقل تحسم الجدل بشأن عقد القاعدة البحرية: المشروع احيل الى شركة دايو
القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في الانبار
ميسان: عملية أمنية واسعة لتعقب مطلوبين وإنهاء النزاعات العشائرية
القضاء: استرداد 4 مليارات دينار عن جــريمة احتيال مالي
رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين
العامري وطالباني يبحثان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة
صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك