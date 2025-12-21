المجلس السياسي السني يعقد اجتماعاً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب

عقدت القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني، اجتماعا مهما مساء اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، بهدف حسم ملف رئاسة البرلمان، وفق ما كشف مصدر مطلع

ويأتي الاجتماع في وقت حاسم بعد أسابيع من المشاورات بين القوى السنية، إذ يهدف إلى الاتفاق على المرشح النهائي للمنصب، وإنهاء حالة الجدل الداخلي التي رافقت عملية ترشيح رئيس البرلمان خلال الفترة الماضية.

وكان تحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، كشف في وقت سابق من اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، عن الهدف الأساسي لاجتماع القوى السياسية السنية المنضوية ضمن المجلس السياسي الوطني، المقرر عقده مساء اليوم.

وقال عضو التحالف غانم العيفان،، إن "القوى السياسية السنية ستعقد اجتماعاً مساء اليوم في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة لاختيار رئيس مجلس النواب العراقي".

وأضاف العيفان أن "الاجتماع يهدف إلى تحديد اسم واحد أو اسمين كمرشحين رسميين عن المجلس السياسي الوطني لمنصب رئاسة مجلس النواب"، مبيناً أن "اجتماع اليوم يختلف عن الاجتماعات السابقة كونه سيأخذ بنظر الاعتبار المدد القانونية والدستورية".

وأوضح أن "اجتماع اليوم سيكون حاسماً في ملف ترشيح رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترشيح زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي قد حُسم، في حين لم يحسم حزب تقدم موقفه حتى الآن بشأن مرشحه، سواء كان محمد الحلبوسي أو مرشحاً آخر، وهو ما من المتوقع أن يتحدد خلال اجتماع اليوم، تمهيداً للاتفاق على اسم أو اسمين للمضي بهما في المرحلة المقبلة".