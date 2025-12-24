الشرطة الاتحادية: خطة تأمين زيارة استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام) لم تسجل أي خروقات

أعلن قائد منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، الفريق الركن أحمد حاتم حميد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن خطة تأمين زيارة استشهاد الإمام الهادي ( ع ) لم تسجل أي خروقات، حيث ذكر الأسدي للوكالةالرسمية، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، باشرت قيادة منطقة سامراء والقطعات الملحقة بها تنفيذ خطة تأمين زائري الإمام علي الهادي عليه السلام"، مبينا ان "الخطة تضمنت تفعيل الجهد الاستخباري".

كذلك أضاف ان "قطعات الداخلية والحشد الشعبي شاركت في الخطة"، لافتا الى أنه "تم تنفيذ عمليات استباقية من قاطع المسؤولية".

كما أوضح ان "الخطة تضمنت تأمين مرائب العجلات مع انسيابية عالية في حركة العجلات"، مشيرا الى ان "الوضع الأمني مستقر حتى الان ولم يتم تسجيل أي خرق".