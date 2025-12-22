الأخبار

حالة الطقس: أمطار وضباب حتى نهاية الأسبوع الحالي


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

كذلك أوضح ، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك والأنبار 15، أربيل ونينوى 16، صلاح الدين وكركوك 17، بغداد وديالى 18، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 19، الديوانية وميسان 20، ذي قار والمثنى والبصرة 21".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة من البلاد، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة من البلاد و يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

كما لفت إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم"، وتابع، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

