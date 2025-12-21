الأخبار

وزير التربية يصدر توجيهات تخص امتحانات نصف السنة


أعلنت وزارة التربية، اليوم اﻷحد، ( 21 كانون الأول 2025 )، عن استعداداتها لإجراء امتحانات نصف السنة، وفيما أصدرت عدة توجيهات، حددت موعد بدء عطلة نصف السنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، للوكالة الرسمية إن "توجيهات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري إلى اللجنة الدائمة للامتحانات، والمديريات العامة للتربية، وإدارات المدارس، تضمنت التأكيد على التهيؤ والاستعداد لامتحانات نصف السنة، من خلال تجهيز القاعات الامتحانية، وإعداد الأسئلة، وتوفير المتطلبات اللازمة كافة".

وأضاف، أن "التوجيهات شددت على اتخاذ التدابير الضرورية بما ينسجم مع التوقعات المناخية، سواء بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، ولا سيما مع احتمال برودة الأجواء خلال فترة الامتحانات، مع مراعاة هذه الجوانب بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلبة".

وتابع أن "التوجيهات تضمنت تشكيل اللجان الامتحانية وفق السياقات المعتمدة، والالتزام الكامل بجميع التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات"، لافتا الى ان "العطلة ستبدأ في الأول من شباط المقبل".

وأكد السيد، أن "وزارة التربية سجلت للعام الثالث على التوالي انتظام امتحاناتها وارتفاع مستوى الأداء، مع وجود تقليل واضح في التحديات والمشكلات والإجراءات العملية المرتبطة بالامتحانات"، لافتا الى ان "المواعيد باتت تُحدد مسبقاً، وتُهيأ جميع المستلزمات والخطط منذ وقت مبكر، الأمر الذي أسهم في جعل ملف الامتحانات واحداً من أنجح الملفات في هذه الوزارة".

وأعلنت وزارة التربية مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025 / 2026 وللمراحل الدراسية كافة، وفق الجدول أدناه:

 

Image 1 of 1

