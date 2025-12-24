الأخبار

 العراق يستضيف مؤتمر وزراء ثقافة دول العالم


صرّحت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن عزمها استضافة مؤتمر وزراء الثقافة بمشاركة 57 دولة، حيث ذكر المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كريم العلياوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تضم مجموعة من الدوائر المتخصصة، من بينها دائرة الفنون العامة، ودار الشؤون الثقافية العامة، والدوائر المعنية بالسينما والمسرح، والتي تعمل جميعها على تنمية المواهب والقدرات وتوفير المشاريع والفرص للشباب".

كذلك أوضح ان "الوزارة ركزت خلال السنوات الأربع الماضية على قطاع الشباب بنسب كبيرة، من خلال منح في مجالات السينما والمسرح، والمشاركات المحلية والعربية والدولية، فضلاً عن دعم التأليف والنشر، وإطلاق جوائز الإبداع، ومنها جائزة الإبداع العراقي، إضافة الى تنظيم المعارض الفنية داخل العراق وخارجه".

كما لفت الى ان "الوزارة، بوصفها جهازاً تنفيذياً حكومياً في مجال الثقافة والفن، تسعى الى تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات وربط المواهب العراقية بعضها ببعض، والتعريف بها عالمياً، مؤكداً ان "دورها يجمع بين الإشراف والدعم والتوجيه والإدارة".

فيما بيّن بان "عام 2026 سيشهد فعاليات ثقافية كبرى، بعد اختيار بغداد عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي من قبل منظمة الايسيسكو"، مبيناً ان "هذا الاختيار جاء بتصويت جميع دول المنظمة". واضاف ان "بغداد ستستضيف مؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي للمرة الأولى في تاريخ العراق، ما يعزز التواصل الثقافي والحضاري مع 57 دولة، ويفتح آفاق الشراكات وبناء العلاقات ومد الجسور".

