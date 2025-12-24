حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تشكل ضباب صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراقي، كالتالي: السليمانية 12، دهوك وأربيل 13، نينوى وكركوك 15، الأنبار وصلاح الدين وديالى 17، بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وواسط وبابل والديوانية والمثنى وذي قار 18، ميسان 19، البصرة 20".

كذلك أضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ويتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

كما لفت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأوضح أيضاً، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة في المنطقة الشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (1-3) كم".