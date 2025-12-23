النائب سوزان منصور : الإطار التنسيقي يدعم بقوة مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، أن قوى الإطار التنسيقي تدعم وبقوة تولي أي من مرشحي الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت منصور في حديث ، إن منصب رئيس الجمهورية يُعد من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيرة إلى أن "الحزب لم يعلن حتى الآن عن مرشحه بشكل رسمي".

وأوضحت أن "المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مرشح يتمتع بالكفاءة العالية والرؤية الوطنية، وقادر على تحقيق توازن حقيقي بين مكونات البلاد دون تمييز".

وأضافت أن "قوى الإطار التنسيقي داعمة وبقوة لأي مرشح يقدمه الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية"، لافتة إلى أن "حسم هذا المنصب سيتم خلال فترة ليست بعيدة".

وأشارت منصور إلى أن "التفاهمات والحوارات السياسية انطلقت مبكراً، مع وجود توافق واضح على تسريع استكمال تشكيل الحكومة بمختلف مراحلها"، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة أسرع تشكيلاً من سابقاتها في ظل "حالة الانسجام السياسي الحالية".

ويعد منصب رئيس الجمهورية من المناصب التي جرى العرف السياسي على إسنادها إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن التوازنات بين المكونات السياسية، في وقت تلعب فيه قوى الإطار التنسيقي دوراً محورياً في إدارة التفاهمات المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار الرئاسات.

وتأتي هذه المواقف في ظل مساعٍ سياسية متسارعة لتجاوز مرحلة الانسداد، وتسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وطني واسع.