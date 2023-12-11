تيار سياسي: تحالف الحلبوسي يواجه أكبر انشقاقات سياسية منذ تأسيسه

توقع تيار سياسي، الاثنين، تعرض تحالف الحلبوسي إلى أكبر انشقاق سياسي منذ بداية تأسيسه.

وقال الأمين العام لبيارق الخير، محمد الخالدي، في حديث لـ /المعلومة /، إن "تحالف الحلبوسي فقد مقومات القوة بعد انتهاء عضويته من رئاسة مجلس النواب يرافقها قضايا كثيرة تلاحقه في المحاكم ما يعني أن مستقبله السياسي انتهى بشكل فعلي".

وأضاف، إن "6 أقطاب في تقدم تتنافس للظفر بالحصول على كرسي رئاسة التحالف من الحلبوسي"، لافتًا إلى أن "تقدم أمام انشقاق متوقعة بعد انتهاء انتخابات 18 كانون الأول ستكون الأكبر بعد 2003 في المشهد السياسي".

وأشار إلى أن "وضع تقدم صعب والكثير من الاشكاليات لا تخرج للعلن خوفًا من تضاؤل موقفه الانتخابي لكن بعد 18 كانون الأول ستكون الصورة أوضح للرأي العام".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وإقصائه من رئاسة مجلس النواب على خلفية قضية رفعها النائب السابق ليث الدليمي