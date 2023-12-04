عبد المهدي يعلق على قصف الفصائل بكركوك: سنحقق انتصارات مبينة قريباً

علق رئيس الوزراء الاسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على القصف الذي استهدف عناصر تابعين لحركة النجباء في محافظة كركوك.

وذكر عبد المهدي في بيان، أننا "شيعنا اليوم كوكبة من أبطال الحشد (النجباء)، كوكبة سبقتها مواكب من الشهداء وستليها مواكب اخرى كلها في طريق القدس الشريف ونصرة لعزة الشرف والكرامة٫ وتلاحماً مع معركة امتنا ضد الارهاب والاستعمار والاحتلال والكيان الغاصب ومشاريع التقسيم والاستيطان والقتل والإفقار".

وأضاف: "نحن اقرب اليوم من اي وقت اخر لتحقيق انتصارات مبينة. وان عدونا يتراجع وفي طريق الانهزام باذنه تعالى".

واعلنت حركة النجباء التي يتزعمها الشيخ أكرم الكعبي، يوم أمس الأحد، ان عددا من عناصرها قضوا في ضربة أمريكية داخل العراق. وذكرت الحركة في بيان مقتضب؛ أن "5 من عناصر الحركة قضوا إثر ضربة جوية أمريكية في كركوك".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم أمس، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الشهر الماضي، أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".