الأخبار

عبد المهدي يعلق على قصف الفصائل بكركوك: سنحقق انتصارات مبينة قريباً


علق رئيس الوزراء الاسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على القصف الذي استهدف عناصر تابعين لحركة النجباء في محافظة كركوك.

وذكر عبد المهدي في بيان، أننا "شيعنا اليوم كوكبة من أبطال الحشد (النجباء)، كوكبة سبقتها مواكب من الشهداء وستليها مواكب اخرى كلها في طريق القدس الشريف ونصرة لعزة الشرف والكرامة٫ وتلاحماً مع معركة امتنا ضد الارهاب والاستعمار والاحتلال والكيان الغاصب ومشاريع التقسيم والاستيطان والقتل والإفقار".

وأضاف: "نحن اقرب اليوم من اي وقت اخر لتحقيق انتصارات مبينة. وان عدونا يتراجع وفي طريق الانهزام باذنه تعالى".

واعلنت حركة النجباء التي يتزعمها الشيخ أكرم الكعبي، يوم أمس الأحد، ان عددا من عناصرها قضوا في ضربة أمريكية داخل العراق. وذكرت الحركة في بيان مقتضب؛ أن "5 من عناصر الحركة قضوا إثر ضربة جوية أمريكية في كركوك".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم أمس، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الشهر الماضي، أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي للسفير التركي: قواتكم مرفوضة في العراق وعليكم زيادة حصتنا المائية
الأعرجي يناقش مع لجنة مكافحة الإرهاب الإجراءات الخاصة بالتحقق من المسافرين
عبد المهدي يعلق على قصف الفصائل بكركوك: سنحقق انتصارات مبينة قريباً
رئيس الجمهورية: ليس هناك أزمة دولار في العراق
النزاهة: ضبط 3 مسؤولين في كركوك تلاعبوا بتقرير مشروع وهدروا ملياري دينار
الاعرجي وباقري يبحثان التعاون في الجانب العسكري والأمني
السوداني يبحث مع السفير الاذربيجاني عقد الدورة الثالثة للّجنة الثنائية المشتركة
طلب نيابي الى رئيس الوزراء بتوفير النفط الابيض لمواطني الاقليم
المحكمة الاتحادية تؤجل النطق بحكم الطعن المقدم بخصوص انتخابات كركوك
المالية توضح بشأن اختيار شركة "إرنست ويونغ" لمراجعة بياناتها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك