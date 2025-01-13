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مجلس الوزراء يصوّت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب


صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ( 13 كانون الثاني 2025 )، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان).

وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء  انه جرى التصويت على هذا القرار وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني من عام 2024".

وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته المنعقدة الثلاثاء 19 تشرين الثاني من عام 2024، وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي للشعبين في غزّة ولبنان، بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024

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