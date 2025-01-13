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الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
سوريا - لبنان - فلسطين
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
وكالة انباء براثا
116
2025-01-13
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