لجان المقاومة الفلسطينية: قبول شروط إيران لوقف الحرب هزيمة لأمريكا و(إسرائيل)

أكدت لجان المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قبول شروط إيران لوقف الحرب، هزيمة لأمريكا و(إسرائيل)، حيث ذكرت لجان المقاومة في بيان، إن "قبول العدو الصهيو أمريكي بالشروط الإيرانية لوقف الحرب هزيمة مدوية واستراتيجية كاملة للعدو الصهيوني والأمريكي والمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي برمته".

وأضاف، أن "الانتصار الكبير والمدوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو دليل على أن الطغاة والمستكبرين وقوى العدوان لا تفهم إلا لغة القوة والنار والبارود والثبات والإعداد والروح الاستشهادية"، وتابع، أن "الشعوب المسلمة قادرة بوحدتها وقوتها والتفافها حول خيار المقاومة والجهاد من هزيمة قوى العدوان والإجرام مهما كانت قوتها وغطرستها وعنجهيتها".