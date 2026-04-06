سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال الصهيوني يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله


أقرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بوجود فجوة كبيرة بين التقديرات الاستخباراتية والواقع الميداني في الحرب ضد حزب الله، وذلك بعد 38 يوما من القتال، حيث ذكرت صحيفة "معاريف" إن "حزب الله"  لا يزال قادرا على إطلاق 250 صاروخا يوميا شمال نهر الليطاني باتجاه القوات الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية.

وكشف قائد المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، عن أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا بشكل كاف لهذه المعركة، ويعاني من نقص في الاستخبارات العسكرية والطائرات والتنظيم، إلى جانب مشاكل في قيادة الجبهة الداخلية ووحدة التوعية.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الخطة الأصلية كانت تقضي بشن هجوم واسع في لبنان خلال الشتاء، يليه هجوم على إيران في الصيف، لكن المظاهرات في طهران أدت إلى تغيير المسار وتجميد خطة الهجوم على لبنان وتقديم الهجوم على إيران.

وبرغم نشر قيادة المنطقة الشمالية أربع فرق قتالية إضافية إلى جانب فرقة في الاحتياط، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال غير قادر على تحقيق إنجازات عسكرية تؤدي إلى انهيار "حزب الله"، حيث لا توجد أجواء من الضغط الحقيقي على التنظيم، ولا انخفاض ملحوظ في عمليات إطلاق الصواريخ، ولا ضغط فعلي على الحكومة اللبنانية في بيروت.

وفي اعتراف بالتحديات الميدانية، أشارت المصادر إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لا ينفذ كامل قدراته فوق لبنان، لأن الجيش منشغل بالقتال في إيران التي تعتبر الساحة الرئيسية، فيما يقتصر النشاط الجوي على مساعدة القوات البرية وعمليات استخباراتية تستهدف العمق اللبناني في بيروت والبقاع.

كذلك كشفت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قرر هذه المرة عدم إخلاء سكان خط المواجهة في الشمال، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتجنب تكرار سيناريو النزوح الجماعي، بينما يواصل حزب الله استراتيجيته في أخذ السكان كرهائن بهدف وقف القتال.

آخر الاضافات
إيران تشن هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل
جيش الإحتلال الصهيوني يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله
استشهاد 14 شخصاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان
قائد القيادة الشمالية في جيش العدو الصهيوني: فوجئنا بحزب الله
لبنان: غارات للإحتلال الإسرائيلي على الجنوب وحزب الله يرد
الخارجية السورية تشدّد على حماية البعثات الدبلوماسية وتدعو لاحترام القوانين الدولية
لبنان: حزب الله يعلن حصاد شهر من العمليات ضد الكيان الصهيوني
لبنان: قوات الاحتلال تحاصر مدينة بنت جبيل من ثلاث جهات وتقطع الطرق المؤدية إليها
لبنان: إطلاق أكثر من 150 صاروخاً وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال الكيان المحتل
الجيش اللبناني يصدر بيانا حول إعادة تمركزه في الجنوب
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
