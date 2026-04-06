سوريا - لبنان - فلسطين

إيران تشن هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل


 

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بإندلاع حرائق في مناطق عدة في شمال ووسط إسرائيل وتسجيل أضرار مادية جسيمة، إثر 3 موجات صاروخية متتالية شنتها إيران صباح اليوم على إسرائيل، حيث أظهرت المقاطع المصورة، صواريخ إنشطارية في سماء حيفا، كما أظهرت الفيديوهات لحظة سقوط الصورايخ في أكثر من مكان.

واشتعلت الحرائق وأفيد عن أضرار كبيرة في مواقع مختلفة من حيفا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني، إذ أظهرت الصور اندلاع حريق في منطقة بتاح تكفا.

كما أضافت وسائل الاعلام ان صاروخا يبدو أنه سقط في مكان استراتيجي في تل أبيب حيث حظر نشر الصور والفيديوهات.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب. وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه رصد رشقات صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

فيما شدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة. 

إيران تشن هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل
جيش الإحتلال الصهيوني يعترف بفجوة في تقديراته لقدرات حزب الله
استشهاد 14 شخصاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان
قائد القيادة الشمالية في جيش العدو الصهيوني: فوجئنا بحزب الله
لبنان: غارات للإحتلال الإسرائيلي على الجنوب وحزب الله يرد
الخارجية السورية تشدّد على حماية البعثات الدبلوماسية وتدعو لاحترام القوانين الدولية
لبنان: حزب الله يعلن حصاد شهر من العمليات ضد الكيان الصهيوني
لبنان: قوات الاحتلال تحاصر مدينة بنت جبيل من ثلاث جهات وتقطع الطرق المؤدية إليها
لبنان: إطلاق أكثر من 150 صاروخاً وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال الكيان المحتل
الجيش اللبناني يصدر بيانا حول إعادة تمركزه في الجنوب
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
