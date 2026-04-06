إيران تشن هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بإندلاع حرائق في مناطق عدة في شمال ووسط إسرائيل وتسجيل أضرار مادية جسيمة، إثر 3 موجات صاروخية متتالية شنتها إيران صباح اليوم على إسرائيل، حيث أظهرت المقاطع المصورة، صواريخ إنشطارية في سماء حيفا، كما أظهرت الفيديوهات لحظة سقوط الصورايخ في أكثر من مكان.

واشتعلت الحرائق وأفيد عن أضرار كبيرة في مواقع مختلفة من حيفا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني، إذ أظهرت الصور اندلاع حريق في منطقة بتاح تكفا.

كما أضافت وسائل الاعلام ان صاروخا يبدو أنه سقط في مكان استراتيجي في تل أبيب حيث حظر نشر الصور والفيديوهات.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب. وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه رصد رشقات صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

فيما شدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة.