سوريا - لبنان - فلسطين

إطلاق 40 صاروخا من لبنان منذ الصباح وحزب الله يعلن استهداف مستوطنتين شمالي الكيان المحتل


أفادت إذاعة جيش الإحتلال بأن نحو عشرة صواريخ أطلقت في وابل على مدينة نهاريا، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، إلى جانب سقوط صواريخ في عدة مواقع وتضرر مركبات ومبان، إذ أعلنت الإذاعة أن 40 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح، في تصعيد صاروخي متسارع تشهده الجبهة الشمالية.

بالمقابل، أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية، كما أعلن استهداف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تواصل العمليات العسكرية بين الجانبين، مع استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية.

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
