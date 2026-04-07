إطلاق 40 صاروخا من لبنان منذ الصباح وحزب الله يعلن استهداف مستوطنتين شمالي الكيان المحتل

أفادت إذاعة جيش الإحتلال بأن نحو عشرة صواريخ أطلقت في وابل على مدينة نهاريا، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، إلى جانب سقوط صواريخ في عدة مواقع وتضرر مركبات ومبان، إذ أعلنت الإذاعة أن 40 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح، في تصعيد صاروخي متسارع تشهده الجبهة الشمالية.

بالمقابل، أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية، كما أعلن استهداف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تواصل العمليات العسكرية بين الجانبين، مع استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية.