قائد القيادة الشمالية في جيش العدو الصهيوني: فوجئنا بحزب الله


 

 

أقرّ قائد القيادة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي رافي ميلو بالمفاجأة التي تمثّلت “بقدرات حزب الله على إعادة بناء نفسه”، وذلك خلال “مواجهة مشحونة” مع مستوطني مسكاف عام، معرباً عن قلقه من “استمرار إطلاق الصواريخ”، إذ ذكر ميلو بحسب تسجيل حصلت عليه “القناة 12” الصهيونية ردّاً على تساؤلات من سكان مستوطنة مسكاف عام الذين “اشتكوا من أنهم تلقّوا تطمينات بأن حزب الله قد أُضعف”: “هناك فجوة بين كيفية إنهائنا للسهام الشمالية وبين ما فهمناه واعتقدناه، وبين الواقع الذي نجد فيه أنفسنا فجأة ما زلنا نواجه حزب الله”.

كما لفت ميلو إلى أن “قدرة حزب الله العملياتية لا تزال تثير قلق الجيش الاسرائيلي”، قائلا “ما يقلقني، وأنا واثق من ذلك، هو بالأساس إطلاق الصواريخ. حتى هذه الصواريخ، فإن معظمها يُطلق علينا، على الجيش الإسرائيلي”.

في ذات الصدد، تطرّق ميلو إلى “الوضع الاستراتيجي في ظل الحرب مع إيران”، وقال “أقدّر أن هذا لن ينتهي بإسقاط النظام، يبدو أنه لا يزال مستقرا وعلى الأرجح ستكون هناك حاجة إلى نوع من الاتفاق”، وأعرب عن اعتقاده بأن “الحملة العسكرية لن تُحسم بقرار عسكري يؤدي إلى تغيير النظام في إيران، بل ستتطلّب في نهاية المطاف ترتيبات سياسية”.

