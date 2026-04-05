لبنان: غارات للإحتلال الإسرائيلي على الجنوب وحزب الله يرد

شن حزب الله فجر الأحد سلسلة ضربات صاروخية على مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، بعدما شنت الطائرات الحربية للكيان الإسرائيلي ليلا غارات مكثفة على عدد من قرى الجنوب، حيث استهدفت غارات الاحتلال بلدات صديقين وكفرا وعين بعال وباتوليه ووادي الحجير جنوب لبنان، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الجديدة التي بلغت ست غارات على بلدة كفرحتى في قضاء صيدا، في تصعيد ميداني يعكس تبادلا متواصلا للنيران بين الجانبين على طول الحدود الجنوبية للبنان.

بالمقابل، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات في بلدة البياضة ومارون الراس، فضلا عن تجمعات في منطقة السدر وتلة غدماثا في بلدة عيناتا بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعات قريبة من مستوطنة المالكية وثكنتها العسكرية بقصف صاروخي ومسيرات انقضاضية.