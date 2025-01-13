3 ملفات يحملها السوداني في زياراته إلى المملكة المتحدة

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يحمل ثلاثة ملفات أساسية في زيارته إلى المملكة المتحدة.

وأوضح التميمي في حديث صحفي أن "زيارات السوداني إلى الدول الأوروبية وليس اخرها بريطانيا تكتسب أهمية كبيرة، خاصة في إطار تأكيد ضرورة تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع تحول بغداد إلى ساحة للصراعات"، مضيفا: "كما تهدف الزيارات إلى التأكيد على استقلالية القرار الأمني والعسكري، والسعي لوضع خارطة طريق تنهي التوترات في المنطقة".

وأضاف، أن "الملف الثاني يتعلق بالسعي لفتح أبواب العراق أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاستقرار الأمني الذي يعززه السوداني من خلال اللقاءات المكثفة مع رجال الأعمال وغرف التجارة في الدول التي يزورها".

وأشار إلى أن "السوداني يحرص على تسريع وتيرة جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار وتطوير حقول الغاز، وذلك في إطار حل أزمة الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز التي تحتوي على احتياطات كبيرة يمكن أن تتحول إلى مصدر جديد للدخل لميزانية العراق إلى جانب النفط الخام".

وتابع، أن "نحو 70% من زيارات السوداني إلى الخارج تركز على الأبعاد الاقتصادية، حيث يسعى إلى فتح نوافذ اقتصادية وتجارية بين بغداد والعواصم العالمية، ما يسهم في تعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية بمختلف المجالات".

واختتم التميمي بالقول، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية سواء في قطاع الطاقة أو في قطاعات أخرى، وهذه الزيارات تهدف إلى استغلال هذه الفرص لتعزيز الاقتصاد الوطني".

وغادر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، الى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري كبير، يجري خلالها مباحثات سياسية وأمنية وأخرى تتركز على ملف الطاقة والاقتصاد، الى جانب بحث الملف السوري سيكون ضمن جدول أعمال الزيارة.