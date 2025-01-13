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الصحة تنفي إصدارها استمارة تعيين


نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، (13 كانون الثاني 2025)، صدور استمارة تعيين يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية ان: "الاستمارة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي إمكانية التقديم على التعيين مقابل تحويل مبلغ مالي معين، لا صحة لها على الإطلاق".

وأضاف، أن "وزارة الصحة تنفي إصدار مثل هذه الاستمارات، وتؤكد أن أي أمر يتعلق بالتعيينات أو التقديم يتم الإعلان عنه حصراً عبر المواقع الرسمية للوزارة". 

ودعا البدر المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الأخبار المزيفة، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو استغلال.

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الصحة تنفي إصدارها استمارة تعيين
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