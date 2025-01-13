ضبط متفجرات في الانبار واعتقال "داعشي" في كركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، عن ضبط مواد متفجرة في مضافة للجماعات الإرهابية واعتقال احد عناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظتي الانبار وكركوك.

وقال الجهاز في بيان إنه "بجهد استخباري متميز ومتابعة دقيقة نفذ ابطال جهاز مكافحة الارهاب عملية تحري وتفتيش وتطهير لاحدى مضافات عصابات داعش الارهابي والتي تحتوي على العديد من المواد المتفجرة في محافظة الانبار".

وأضاف البيان، أنه "بعملية منفصلة لابطال جهازنا تمكنا من القاء القبض على احد ارهابيي داعش في محافظة كركوك".