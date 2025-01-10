احباط محاولة تهريب دراجات نارية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

احبطت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، محاولة تهريب دراجات نارية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان ، انه : " استناداً لموافقة قاضي محكمة تحقيق ام قصر، بالتعاون مع مكتب كمرك ساحة الترحيب، ضبطت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي (12) حاوية حجم 40 قدما مكعبا ، معدة للتهريب، تحتوي على (دراجات نارية مع قطع غيار دراجات) مخالفة للشروط والضوابط ، ممنوعة من الاستيراد".
واضافت:" تمت احالة المضبوطات بمحضر ضبط اصولي الى مركز شرطة كمرك ام قصر ، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"
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