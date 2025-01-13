مباحثات عراقية إيرانية في بغداد بشأن الكهرباء والغاز

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن احتضان العاصمة بغداد مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ونظيره ‏الإيراني عباس علي ‏أبادي بشأن الطاقة والغاز.

وذكرت الكهرباء في بيان أن "العاصمة بغداد احتضنت اليوم الإثنين، جولة مباحثات بين وزيرها زياد علي فاضل ‏ونظيره الإيراني عباس علي ‏أبادي، بحضور كبار المسؤولين وخبراء الطاقة من كلا البلدين".‏

وتابعت، أن "المباحثات تناولت عدة محاور رئيسة تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الطاقة"، مشيرة إلى أن "المجتمعين ركزوا على ‏مناقشة أداء خطوط نقل ‏الطاقة الكهربائية الرابطة بين البلدين وتحديداً خطوط (ميرساد - الكرخة - ‏خرمشهر)، وسبل تعزيز كفاءتها وضمان ‏استقرار عملها".‏

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه المباحثات تأتي في أعقاب زيارة الوفد الحكومي العراقي الأخيرة إلى إيران التي أثمرت عن إعادة اطلاق جزء من الطاقة ‏الكهربائية المجهزة للعراق عبر خطوط النقل المذكورة، بواقع 626 ميغاواط ازدادت خلال اليومين الماضيين إلى 700 ميغاواط".

وأكملت، أن "الوزير العراقي دعا نظيره الإيراني إلى ضرورة التزام الجمهورية الاسلامية ببنود العقد المبرم بين البلدين ‏والمتعلق بتجهيز الغاز إلى محطات الإنتاج العراقية".

وختمت، أن "فاضل شدد على أهمية استقرار الإمدادات لضمان استمرارية عمل المحطات وتلبية ‏احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، ريثما تكتمل مشاريع استثمار الغاز الوطني في العراق".‏