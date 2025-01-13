وزارة العدل تفتتح المبنى الجديد لمديرية تنفيذ الحر بكربلاء المقدسة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن افتتاح مديرية تنفيذ الحر في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للوزارة أن "مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف، افتتح البناية الجديدة لمديرية تنفيذ الحر في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك ضمن جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات وزير العدل خالد شواني الرامية إلى تطوير البنى التحتية في الدوائر العدلية".

وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات متطورة للمواطنين".

وأوضح المدير العام بحسب البيان، أن "البناية الجديدة صُممت وفق أحدث المواصفات، لتوفير بيئة عمل عصرية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في قضاء الحر".

وأشار إلى "اعتماد نظام الكاونتر في البناية لتسهيل تقديم الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات"، لافتا إلى "البدء باستقبال المراجعين بعد إتمام عمليات الجرد وإعادة تنظيم العمل في المديرية".