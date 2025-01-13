وزير الخارجية يصل نيويورك لتسلّم رئاسة مجموعة الـ77 والصين

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى نيويورك، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، للمشاركة في مراسم استلام العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان "الوزير حسين سيجري لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد فيلمون يانغ.

يُذكر أن العراق حقق إنجازاً دبلوماسيًا بارزاً بانتخابه رسمياً لرئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 27 أيلول 2024، بمشاركة فؤاد حسين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الـ77 والصين تُعدّ أكبر تجمع للدول داخل الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 134 دولة.