وزير الخارجية الإيراني : : العراق بلد قوي وندعم مبادراته وقراراته

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن العراق بلد قوي وبلاده تدعم قراراته ومبادراته.

وقال عراقجي: نشدد على أهمية العلاقات بين طهران وبغداد"، مشيراً إلى أن العراق بلد قوي وقراراته مهمة والدول تستمع إليه".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز علاقاتها على المستوى الإقليمي من خلال دبلوماسية فعالة وإيجابية ومستقرة".

وأكد وزير الخارجية الإيرانية على "أهمية العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد لافتاً إلى "العراق بلد قوي، وقراراته مهمة، والدول تستمع إليه".

وأوضح عراقجي بخصوص ما جرى خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي ووفده المرافق إلى إيران: "تم مناقشة وطرح قضايا مهمة في المجالات السياسية والأمنية"، مؤكدا: "نحن ندعم قرارات العراق الداخلية والمبادرات الدولية لحل القضايا الإقليمية".