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حكومة كردستان: اجتماع "غير عادي" غدًا السبت بشأن رواتب الموظفين


كشفت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، عن اجتماع "غير عادي" سيعقد يوم غد السبت، لمناقشة مسألة رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان إنه "من المقرر عقد اجتماع غير اعتيادي الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في اربيل بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية ورؤساء واعضاء الكتل الكردستانية من جميع الأطراف في مجلس النواب العراقي، وحضور رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزراء حكومة الاقليم".

وأضاف أن "موضوع الاجتماع يتمحور حول مسألة رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة الاتحادية".

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حكومة كردستان: اجتماع "غير عادي" غدًا السبت بشأن رواتب الموظفين
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