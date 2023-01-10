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متلبساً بالرشوة.. النزاهة تضبط مسؤولاً في كهرباء كركوك


اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد المسؤولين في كهرباء محافظة كركوك متلبساً باقتراف جريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته.

وقالت الهيئة في بيان  ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك قام بتأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن معلومات تفيد بإقدام مدير كهرباء ناحية (يايجي) على ابتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء إيصال التيار الكهربائي إلى مزارعهم، وقطعه عنهم في حال عدم الدفع".

وأضافت: "فريق العمل انتقل إلى ناحية (يايجي)، وقام بنصب كمين محكم للمتهم، وبعد المرابطة والترصد والتأكد من تسلمه مبلغ الرشوة، تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود".

وأوضحت الهيئة أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أشارت إلى اعتراف المتهم بتسلم الرشوة، وأن إقدامه على ابتزاز المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم؛ كان مقابل إنجاز أحد الأعمال المنوطة به".

ونوهت "بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق؛ على وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي".

 

وكان رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) حث، غير مرة، ملاكات المُديريَّة على مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ.

 

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