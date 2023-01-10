بحضور السوداني.. اجتماع لقيادات تحالف إدارة الدولة في بغداد

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني اجتماعه الدوري رقم ٧ في مكتب عضو الائتلاف مثنى السامرائي لمناقشة اخر التطورات السياسية والامنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يحقق التنمية وخدمة المواطن.

وذكر المكتب الاعلامي لأدارة الدولة في بيان أن "الائتلاف عقد اجتماعه الدوري رقم ٧ في مكتب عضو الائتلاف مثنى السامرائي لمناقشة اخر التطورات السياسية والامنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يحقق التنمية وخدمة المواطن، و ناقش اهم التشريعات التي يجب حسمها خلال الايام الاولى للفصل التشريعي الجديد".

واستعرض رئيس الوزراء "اهم ما تم انجازه من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب والذي كان في مقدمته الغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال ومكافحة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود".

واوصى الائتلاف "بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليها".