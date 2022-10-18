القوة النهرية للحشد الشعبي تعاود عملياتها الامنية في بحيرة حمرين

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية امنية في بحيرة حمرين شمال شرق محافظة ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، إن "القوة النهرية في الحشد الشعبي بدأت عملية امنية في بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى من خلال تمشيط بعض المواقع في الجزء الشرقي والشمالي".

واضاف،ان" القوة النهرية تلعب منذ تشكيلها قبل 5 سنوات دورا محوريا في تأمين بحيرة حمرين والقيام بعمليات نوعية في العمق من اجل قطع اي خطوط للتسلل من قبل خلايا داعش عبر الزوارق"، لافتا الى ان "البحيرة مؤمنة بشكل جيد بالوقت الراهن".

وأشار الحسيني الى ان "عملية اليوم تجري وفق خطة مدروسة من اجل تعزيز الاستقرار في اكبر بحيرة داخل ديالى وتشكيل الخزين الاستراتيجي للمياه باعتبارها تغذي اكثر من 70% من مناطق المحافظة".