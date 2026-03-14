حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية في اغلب مناطق البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة في عموم المناطق وعواصفَ رعدية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في المناطق كافة وحدوث عواصف رعدية في أماكن متعددة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، وتشتد أحياناً الى أكثر من (50) كم/س في أماكن متعددة مسببة تصاعداً للغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الافقية (6-8) كم، وفي المطر و الغبار (2-4) كم"، وتابع البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك 14، نينوى وأربيل 17، كركوك 18، صلاح الدين 20، الأنبار 21، ديالى 22، بغداد 23، واسط 24، كربلاء المقدسة وميسان 25، النجف الأشرف 26، بابل والديوانية وذي قار 27، البصرة 28، والمثنى 29".

كذلك أضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة فيهما يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر (3-5) كم".

كما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (8-10) كم، وفي المطر (3-5) كم". وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول خلال الليل الى غائم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".