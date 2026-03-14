وزير الصحة: خطط لتوسيع منافذ الضمان الصحي وشمول محافظات إضافية

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، عن خطط لتوسيع تطبيق الضمان الصحي ليشمل محافظات إضافية خلال العام الجاري، فيما بين أن تطبيق قانون الضمان الصحي يتطلب تحضيرات فنية وإدارية وتدريباً للملاكات، أشار الى افتتاح عيادة استشارية في مستشفى الفضيلية قريباً، حيث ذكر الحسناوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عدد منافذ الضمان الصحي التابعة للوزارة ما زال غير متناسب مع الأعداد الكبيرة للمشمولين، ومن واجب الوزارة توسعة المنافذ لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين".

كما أوضح أن "بعض منافذ الضمان الصحي الحالية تقدم خدمات العمليات والرقود ضمن الأجنحة الخاصة، فيما تعمل الوزارة على توسيع الخدمات المقدمة لتشمل العيادات الاستشارية، حيث توجد حالياً أربع عيادات استشارية تضم أطباء أسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الذي ينص على ضرورة متابعة المريض من خلال طبيب الأسرة، مع توجيه المواطنين المضمونين إلى هذه العيادات بشكل منظم".

وأضاف الحسناوي أنه "سيتم افتتاح عيادة استشارية في مستشفى الفضيلية، إضافة إلى إبرام تعاقدات مباشرة بين الأجنحة الخاصة في المستشفى وهيئة الضمان الصحي، وفق المادة (20) من قانون الضمان الصحي، بما يتيح تقديم نوعين من الخدمات للمشمولين بالضمان، الخدمات العامة والخدمات الخاصة".

كذلك لفت الى أن "تطبيق قانون الضمان الصحي يتطلب تحضيرات فنية وإدارية متكاملة، وأن العملية لا تقتصر على إصدار التوجيهات فقط، بل تشمل تدريب العاملين في هذه الأقسام، فضلاً عن تطوير نظام المحاسبة داخل المؤسسات الصحية، مع استمرار أعمال التحضير تمهيداً لتوسيع تطبيق القانون خلال العام الجاري ليشمل محافظات إضافية".