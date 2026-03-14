وزير الصحة: خطط لتوسيع منافذ الضمان الصحي وشمول محافظات إضافية


أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، عن خطط لتوسيع تطبيق الضمان الصحي ليشمل محافظات إضافية خلال العام الجاري، فيما بين أن تطبيق قانون الضمان الصحي يتطلب تحضيرات فنية وإدارية وتدريباً للملاكات، أشار الى افتتاح عيادة استشارية في مستشفى الفضيلية قريباً، حيث ذكر الحسناوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عدد منافذ الضمان الصحي التابعة للوزارة ما زال غير متناسب مع الأعداد الكبيرة للمشمولين، ومن واجب الوزارة توسعة المنافذ لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين".

كما أوضح أن "بعض منافذ الضمان الصحي الحالية تقدم خدمات العمليات والرقود ضمن الأجنحة الخاصة، فيما تعمل الوزارة على توسيع الخدمات المقدمة لتشمل العيادات الاستشارية، حيث توجد حالياً أربع عيادات استشارية تضم أطباء أسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الذي ينص على ضرورة متابعة المريض من خلال طبيب الأسرة، مع توجيه المواطنين المضمونين إلى هذه العيادات بشكل منظم".

وأضاف الحسناوي أنه "سيتم افتتاح عيادة استشارية في مستشفى الفضيلية، إضافة إلى إبرام تعاقدات مباشرة بين الأجنحة الخاصة في المستشفى وهيئة الضمان الصحي، وفق المادة (20) من قانون الضمان الصحي، بما يتيح تقديم نوعين من الخدمات للمشمولين بالضمان، الخدمات العامة والخدمات الخاصة".

كذلك لفت الى أن "تطبيق قانون الضمان الصحي يتطلب تحضيرات فنية وإدارية متكاملة، وأن العملية لا تقتصر على إصدار التوجيهات فقط، بل تشمل تدريب العاملين في هذه الأقسام، فضلاً عن تطوير نظام المحاسبة داخل المؤسسات الصحية، مع استمرار أعمال التحضير تمهيداً لتوسيع تطبيق القانون خلال العام الجاري ليشمل محافظات إضافية".

وزارة الدفاع: منح عائلات شهداء الأحداث الأخيرة 10 ملايين والجرحى 5 ملايين
وزير الصحة: خطط لتوسيع منافذ الضمان الصحي وشمول محافظات إضافية
حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية في اغلب مناطق البلاد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن منطق الواقع المر.. هل تخشى دول الخليج غياب سلطة الجمهورية الإسلامية؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فضح الكذب الإعلامي.. كيف تتحول الكلمة إلى سلاح في المعركة؟
الشيح جلال الدين الصعير يتحدث عن نار المنطقة وتبخر المليارات.. عواصم تبييض الأموال على حافة الانهيار
سلطة الطيران المدني: تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة
رئيس هيئة الحشد الشعبي: تشكيل لجنة لزيارة ومتابعة عوائل الشهداء والجرحى
جهاز الأمن الوطني: معالجة (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي خلال أسبوع
مديرية بيئة النجف الأشرف: مساعٍ حكومية لتحويل "طارات النجف" إلى محمية طبيعية
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
