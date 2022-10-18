المؤبد لارهابيين أثنين قاما بتفخيخ أكثر من 30 سيارة لتفجيرها على القوات الأمنية

أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق عنصرين بارزين في داعش الإرهابي إثر اعتقالهما من قبل الحشد الشعبي في وقت سابق.

وذكر بيان لاعلام الحشد إن "مديرية الأمن والانضباط (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) تمكنت في وقت سابق بعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال العنصرين المنتميين الى ما يسمى (ولاية الفلوجة) “صنف عسكري”.

وأوضح أن "الارهابيين مشاركان بتفخيخ وتدريع السيارات، حيث قاما بتفخيخ وتدريع أكثر من (30) سيارة اعدت للتفجير على القوات الأمنية"