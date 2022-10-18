الأسد يهنئ عبد اللطيف جمال رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق

هنأ الرئيس بشار الأسد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق.

وقال بيان لديوان الرئاسة العراقية : إن رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح.

وأوضح البيان أن الدندح سلم رشيد رسالة خطّية من الرئيس الأسد، حملت تهانيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور.

وأشارت رسالة الرئيس الأسد إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والوشائج الأخوية للشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره عبّر الرئيس رشيد عن شكره وامتنانه للرئيس الأسد على تهانيه، معرباً عن رغبة العراق بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار.