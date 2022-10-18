الاستثمار النيابة تفجرها.."الكاظمي يريد جلب شركة صهيونية لبسماية"

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة حكومة تصريف الاعمال الحالية جلب شركة لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني لإكمال تنفيذ مشروع بسماية ، فيما اشار أن اللجنة لازالت تدرس قرار الحكومة بإنهاء عقد الشركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية.

قال الزيادي في حديث لـ /المعلومة/، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تدرس حاليا الاسباب التي ادت لانسحاب الشركة المنفذة وهل هي كافية لانهاء عقدها"، مضيفا ان " حكومة الكاظمي تريد التعاقد مع شركة لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني".

وأضاف، أنه "سيتم العمل على الغاء جميع التعاقدات والقرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال الحالية"، مؤكدا أن "اللجنة الان في طور دراسة الأسباب التي دعت حكومة الكاظمي إلى انهاء العقد مع الشركة الكورية وهل هي كافية لإنهاء العقد".

وتابع، أن "مجلس النواب في قانونه الأخير، حرم التعامل مع أي جهات لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني وسنمنع مرور مثل هكذا عقود".

وأشار إلى أن "جميع اللجان البرلمانية الان تعمل على حماية المصالح العراقية وأموال الشعب من ناحية، وتنفيذ القوانين التي شرعها مجلس النواب من جهة أخرى".

وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم قد تحدث في تغريدة سابقة، أن "الكاظمي يختتم حكومته الفاسدة في انهاء العقد مع شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية السكني من أجل استبدالها بالتعاقد مع شركة مصرية.